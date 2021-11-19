19 Kas 2021 - 22:14- Gündem G: 19 Kas 2021 - 22:15

Asgari ücret için 5.200 TL Açıklaması...

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DİSK, 2022 yılına ait asgari ücret talebini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı.
Asgari ücret için 5.200 TL Açıklaması... mask
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DİSK, 2022 yılına ait asgari ücret talebini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı.DİSK, "Vergide adalet, gelirde adalet" başlığıyla açıklama yaptı. Düzenlenen basın toplantısında asgari ücret düzeyinin şu anda açlık ve 10 bin TL’yi aşan yoksulluk sınırının altında olduğu belirtilen açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret talebini net 5 bin 200 lira olarak açıkladı. Çerkezoğlu, konferedarasyonun taleplerini de sıraladı.

"2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalı" diyen Çerkezoğlu, “Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalı. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalı. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır. Sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkarılmalı. Asgari ücret sonrası ücretlere uygulanacak vergi dilimi yüzde 10 olmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalı" diye konuştu.

19 Kas 2021 - 22:14 - Gündem

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