22 Kas 2021 - 14:35- Gündem G: 22 Kas 2021 - 14:36

Erzurum yine sallandı: 4.7!

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AFAD verilerine göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Erzurum yine sallandı: 4.7! mask
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AFAD verilerine göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 11.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

22 Kas 2021 - 14:35 - Gündem

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