23 Kas 2021 - 18:09- Yaşam G: 23 Kas 2021 - 18:10

İçişleri eski bakanı Hasan Fehmi Güneş vefat etti! Hasan Fehmi Güneş kimdir, neden öldü?

ABONE OL Google News Sayfamız

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İçişleri eski bakanı Hasan Fehmi Güneş vefat etti! Hasan Fehmi Güneş kimdir, neden öldü? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir dönem İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunan, 18. ve 22. dönem CHP'li İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında vefat etti.

Tedavi gördüğü hastanede gözlerini yuman Hasan Fehmi Güneş'in cenazesi, yarın (24 Kasım Çarşamba) saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek törenin ardından 25 Kasım Perşembe günü memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Güneş, bir zamanlar Cumhuriyet Senato üyeliği görevinde de bulunmuştu.

Hasan Fehmi Güneş kimdir, neden öldü?

1934 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapmıştır. Mesleğe Serbest avukatlık yaptıktan sonra  Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı görevlerinin yan sıra Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Güneş Eşi Yurdaşen Güneş'de 2008 yılında vefat etmişti.

# Hasan Fehmi Güneş öldü mü, Hasan Fehmi Güneş neden öldü, Hasan Fehmi Güneş kaç yaşında, Hasan Fehmi Güneş aslen nereli

23 Kas 2021 - 18:09 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özge Ulusoy'dan gelinlik şovu! Görenler Hayran Kaldı... mask
Özge Ulusoy'dan gelinlik şovu! Görenler Hayran Kaldı...
Ankara'da kadınlar istediği yerde inebilecek mask
Ankara'da kadınlar istediği yerde inebilecek
Şebnem Schaefer 'Barbie' oldu mask
Şebnem Schaefer 'Barbie' oldu
Defne Samyeli Kızı Eren Talu'nun 25 yaşını kutladı: " Sen Benim Bebeğimsin" mask
Defne Samyeli Kızı Eren Talu'nun 25 yaşını kutladı: " Sen Benim Bebeğimsin"
Yurtta bugün hava nasıl olacak? mask
Yurtta bugün hava nasıl olacak?
Ankara'da Gaziantep'in Zahire Evi'ne yoğun ilgi mask
Ankara'da Gaziantep'in Zahire Evi'ne yoğun ilgi
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status