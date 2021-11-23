İçişleri eski bakanı Hasan Fehmi Güneş vefat etti! Hasan Fehmi Güneş kimdir, neden öldü?

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir dönem İçişleri Bakanlığı görevinde de bulunan, 18. ve 22. dönem CHP'li İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında vefat etti.

Tedavi gördüğü hastanede gözlerini yuman Hasan Fehmi Güneş'in cenazesi, yarın (24 Kasım Çarşamba) saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek törenin ardından 25 Kasım Perşembe günü memleketi Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Güneş, bir zamanlar Cumhuriyet Senato üyeliği görevinde de bulunmuştu.

Hasan Fehmi Güneş kimdir, neden öldü?

1934 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapmıştır. Mesleğe Serbest avukatlık yaptıktan sonra Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı görevlerinin yan sıra Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

Hasan Fehmi Güneş, 87 yaşında hayatını kaybetti. İki çocuk babası olan Güneş Eşi Yurdaşen Güneş'de 2008 yılında vefat etmişti.