25 Kas 2021 - 13:11- Gündem G: 25 Kas 2021 - 13:12

Bakan Koca duyurdu... TURKOVAC 'acil' onayında! Peki Acil kullanım onayı nedir? Turkovac aşısı onaylandı mı?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 inaktif aşı TURKOVAC'ın bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat edildiğini açıkladı.

Bakan Koca duyurdu... TURKOVAC 'acil' onayında! Peki Acil kullanım onayı nedir? Turkovac aşısı onaylandı mı? mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 inaktif aşı TURKOVAC'ın bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına başvurulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, bütçe konuşmasında yerli COVID-19 aşının Turkovac için acil kullanım onayına müracaat edildiğini söyledi. Bakan Koca, "Yıl sonuna kadar yaygın kullanıma geçmeyi hedefliyoruz. Aziz milletimize hayırlı olsun" dedi.

Acil kullanım onayı nedir?

Bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen kullanım iznidir.

Turkovac aşısı onaylandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 inaktif aşı TURKOVAC'ın bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat edildiğini açıkladı.
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25 Kas 2021 - 13:11 - Gündem

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