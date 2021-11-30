30 Kas 2021 - 10:03- Gündem G: 30 Kas 2021 - 10:04

Ege kıyılarında fırtına etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege’de devam eden kuvvetli fırtınanın yarın da (30 Kasım 2021 Salı) etkili olacağı bilgisini verdi.
Ege kıyılarında fırtına etkili olacak mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kıyı Ege’de devam eden kuvvetli fırtınanın yarın da (30 Kasım 2021 Salı) etkili olacağı bilgisini verdi. Meteoroloji verilerine göre bugün Aliağa’da fırtınanın saatte 88 kilometre hızla estiği kaydedildi. Aliağa ve çevresindeki kuvvetli fırtınanın yarın da devam edeceği, fırtınanın etkisini akşam saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgilere göre; Kuvvetli fırtınanın bu gece ve 30 Kasım Salı günü İzmir il genelinde yüksek kesimleri başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

30 Kas 2021 - 10:03 - Gündem

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