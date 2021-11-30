*Yenimahalle’nin genç yeteneklerine sahada eğitim. Tiyatrocu adaylarına “Amadeus” ile profesyonel sahne deneyimi

Yenimahalle Belediyesi Sadri Alışık Konservatuarı öğrencileri, mezuniyet öncesi sahada eğitim imkanı buldu. Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yapımcılığını üstlendiği, ATO Congresium’da sahnelenen Amadeus adlı oyununa giden genç tiyatrocu adayları, hem oyunu izledi hem de teknik ekibe yardım etti.

Ocak ayında konservatuar eğitimleri tamamlanacak olan 16 öğrenci, başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev ekibiyle geçtiğimiz sezonun en çok ses getiren tiyatro oyunu olan Amadeus ile profesyonel sahne deneyimini de yakından gördü.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesinin anlatıldığı oyunu büyük bir keyifle izleyen gençler, oyunun kulis, ışık, ses hazırlıklarını da birebir inceleme fırsatı yakaladı.

Konservatuar ilk mezunlarını veriyor

Devam zorunluluğu olan eğitimlerinin ilk yılında oyunculuk yöntemleri, doğaçlama, oyunculuk temel teknikleri, dünya tiyatro tarihi, diksiyon, şan, dans dersleri alan öğrenciler, 2’inci yılda datemel oyunculuk, role hazırlık, dünya tiyatro tarihi, metin inceleme, diksiyon, şan, dans dersleri aldı. Ocak ayında eğitimleri tamamlanacak olan konservatuar öğrencileri, Mezuniyet Oyunu ile de ilk sahnelerini yapacak.

Ayrıca mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan ve Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.