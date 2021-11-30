Kış Geldi! Peki Saçlarınız Kışa Hazır mı?

Saçlarınız Kışa Hazır Mı? Soğuk havaların gelmesiyle birlikte saçlarımızın da ihtiyaç duyduğu nem oranı azalıyor. Buna bağlı olarak soğuk havanın etkisiyle kıl kökleri, dış etkenlerden etkileniyor ve saç hacminde azalmalar görülüyor. Peki, özellikle kış aylarında incelen, kuruyan ve dökülen saçlarımıza nasıl bakım yapmalıyız? Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural açıkladı…

Rüzgarlı havanın etkisiyle nemini kaybeden ve yıpranan kıl kökleri, saç yapısının bozulmasına sebep oluyor. Özellikle soğuk havanın etkisiyle sıcak duş almak, saç sağlığı için yapılan en büyük yanlışlardan birini oluşturuyor.

Bu kapsamda sıcaklık değişikliklerinin saç diplerinin kurumasına sebep olduğunun altını çizen Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Kış mevsiminde ağırlaşan hava, yağmur, rüzgar saç sağlığının kaybedilmesine böylelikle daha fazla bakıma ihtiyaç duymasını gerektiriyor. Kuruyan saçların ise yapısı bozuluyor. Bu yüzden kış mevsiminde uygulayacağınız birkaç bakım önerisi, saç sağılığınızı korumak için yeterli olacaktır’’ dedi.

Saçı Fazla Yıkamayın

Saçı her gün yıkamak saçın doğal yağ dengesini zedeler, kıl köklerinin kurumasına ve kırılmasına neden olur. Derideki koruyucu bakterilerin yok olması da kepek sorununa sebep olurken, saç dökülmesine de yol açar. Saçlarınızın her gün yıkanması yağ dengesini bozduğu için saçta matlaşma görülür. Ayrıca çok yıkanan saç cansızlaşır. Bu yüzden saç yapısını göz önünde bulundurarak, iki günde bir saçlarınızı yıkamak ideal bir aralık olacaktır.

Sıcak su saçlara zarar verebilir!

Soğuyan hava ile birlikte sıcak duş almak, cilt sağlığında olduğu gibi saç sağlığı içinde uygun olmayacaktır. Çünkü sıcaklık değişimleri saçın yıpranmasına sebep olur. Bu yüzden her gün yaşanan sıcak- soğuk hava dengesizliği saçın nem oranını da bozar. Nem oranı bozulan saç ise zamanla dökülür. Ayrıca duştan sonra sıcak hava üfleyen kurutma makineleri de kullanılmamalıdır.

Vitamin Eksikliği Saç Yapısını Bozuyor

Saç dökülmesi birçok nedene bağlı olarak değişiyor. Mevsimsel değişiklikler, hormonal problemler, ilaç kullanımı gibi etkenler saç dökülmesini etkileyen sebeplerden birkaçı… Ancak vitamin eksikliği de kimi zaman dökülmeye sebep olabiliyor. Özellikle Çinko, Biotin, B12 ve Folik Asit eksikliği de dökülmeye neden olmakta. Saç güçlendirmeye ve dökülmesine karşı uygulanan V6 Hairboost ise en kolay ve hızlı bir şekilde saç bakımınızı sağlıyor. Uygulanan işlem, saç derisine enjekte edilen karşım ile daha sağlıklı, güçlü ve dolgun saçlara kavuşmanızı sağlar.

Bakım Şart!

Saçlarınızın daha dayanıklı ve güçlü olmasını istiyorsanız bakım şart! Yıpranan saç, nem desteğine ihtiyaç duyar. Bu yüzden evde kendi uyguladığınız bakım ürünleri geçici bir süre saç sağlığınızı koruyor olsa da uzun süreli sağlıklı saç bakımı için saç PRP’si ve V6 Hairboost yaptırmak gerekiyor. Bu uygulamalar zayıf kıl köklerinin güçlü hale gelmesini sağlayan bir tedavi yöntemi olarak uygulanıyor. Düzenli yapılan bakımlar ile saç dökülmesini önleyebilir, canlılığını arttırabilir, saç dokusunu onarabilirsiniz.