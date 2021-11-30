30 Kas 2021 - 10:28- Yaşam G: 30 Kas 2021 - 10:29

Çiğ süt fiyatı arttı mı? 2021 süt fiyatı ne kadar?

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Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını açıkladı. Destek litre başına 20 kuruş olarak belirlendi. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Yöne
Çiğ süt fiyatı arttı mı? 2021 süt fiyatı ne kadar? mask
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Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatlarını açıkladı. Destek litre başına 20 kuruş olarak belirlendi. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu üretim maliyetlerinde yaşanan artışla toplandığını açıkladı.

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu, soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 3 lira 20 kuruştan, 4 lira 70 kuruşa çıkardı. 8 Aralık 2021 tarihinden itirabaren geçerli olacak artışla birlikte, litre başına destek miktarı da 20 kuruş oldu.

Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu yaptığı basın açıklamasında: "Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir" ifadelerini kullandı.
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30 Kas 2021 - 10:28 - Yaşam

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