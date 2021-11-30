Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen köy muhtarlarıyla bir arada

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kırsal faaliyetleri devam etmesine rağmen mahalle statüsüne geçen köy muhtarları ile bir araya geldi. Köylerde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden muhtarlar, 2022 programına alınmak üzere taleplerini de aktardılar.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kırsal bölge mahallelerinin muhtarlarını makamında ağırladı. Evciler, Akarlar, Yayla, Çavuşlu, Karahasanlı, Tohumlar, Yeşilkent, Yakup Abdal, Kömürcü ve Karataş köy muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Taşdelen, muhtarların taleplerini dinledi.

Mahalle statüsüne geçen ama kırsal üretimin devam ettiği bölgelere yönelik talepler doğrultusunda 2022'de de çalışmalara devam edeceklerini belirten Taşdelen, “Bugüne kadar sadece köylerinizin sorunları ve talepleri için geldiniz, gönlümüzdeki yeriniz bu yüzden hep ayrı oldu. Bazı köylerdeki imar problemleri konusunda çalışmalarımızı yaptık, Büyükşehir Belediyesinden geçmesini bekliyoruz, bu arada süreci sizlerle de paylaşıyoruz. Köylerde altyapı, yol çalışması programlarını da el verdiğince Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca, Belediye olarak bizim üzerimize düşen köy konağı ve cami bakımı temizliği, çocuk parkı gibi taleplerinizin yanı sıra köyde genel temizlik işleri için de bir çalışma yürüteceğiz. Bölgenin ihtiyaçlarına göre çözüm odaklı program uygulayacağız” şeklinde konuştu.