30 Kas 2021 - 19:59- Magazin G: 30 Kas 2021 - 20:00

Özge Özpirinçci anne oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 30 Kasım 2021 Salı günü, saat 15.17’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi.
Özge Özpirinçci anne oldu! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde 30 Kasım 2021 Salı günü, saat 15.17’de, Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven tarafından gerçekleştirildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.” 
# Acıbadem Maslak Hastanesi, Dr. Cengiz Bavbek, Prof. Dr. Melih Atahan Güven

30 Kas 2021 - 19:59 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Defne Samyeli Kızı Eren Talu'nun 25 yaşını kutladı: " Sen Benim Bebeğimsin" mask
Defne Samyeli Kızı Eren Talu'nun 25 yaşını kutladı: " Sen Benim Bebeğimsin"
Buse İskenderoğlu: "İstediğim gibi giyinirim" mask
Buse İskenderoğlu: "İstediğim gibi giyinirim"
Şebnem Schaefer, kadına şiddeti podyumda protesto etti mask
Şebnem Schaefer, kadına şiddeti podyumda protesto etti
Gülşen ve Hakan Altun Konserleri Ankara’da mask
Gülşen ve Hakan Altun Konserleri Ankara’da
Yasmin Erbil yatak pozuyla sosyal medyayı salladı mask
Yasmin Erbil yatak pozuyla sosyal medyayı salladı
Soylu'dan Selin Ciğerci'ye: "Dikkat et seni tenis topuna çevirirler!" mask
Soylu'dan Selin Ciğerci'ye: "Dikkat et seni tenis topuna çevirirler!"
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status