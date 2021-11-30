Motorine 44 kuruş indirim!

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlardan sonra 44 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine gelen peş peşe gelen zamlar sonrası indirim yapıldığını duyurdu.
EPGİS'ten yapılan duyuruya göre 44 kuruşluk indirim 30 Kasım Salı gününü 1 Aralık'a bağlayan geceden itibaren pompaya da yansıyacak.
Akaryakıtta peş peşe gelen zamlardan sonra 44 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine gelen peş peşe gelen zamlar sonrası indirim yapıldığını duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.