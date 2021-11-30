Motorine 44 kuruş indirim!

Akaryakıtta peş peşe gelen zamlardan sonra 44 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine gelen peş peşe gelen zamlar sonrası indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan duyuruya göre 44 kuruşluk indirim 30 Kasım Salı gününü 1 Aralık'a bağlayan geceden itibaren pompaya da yansıyacak.