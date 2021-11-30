İstanbul'da simit 3,5 lira oldu

İstanbul'da 100 gramlık simit yüzde 40 zamlandı, fiyatı 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. İstanbul'da satılan simidin fiyatı 1 lira zamlanarak 3,5 liraya çıktı.
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, NTV'ye yaptığı açıklamada, zammı doğrularken, artışa ham maddelere yapılan yüzde 300'lük zammı gerekçe gösterdi.
Ham maddeye gelen zamlar devam ederse esnafın dayanamayacağını belirten Özdemir, ''3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir'' dedi.
Öte yandan 30 Kasım itibariyle İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira olurken, açma 3,5 lira, poğaça 3 lira oldu. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 liradan satılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.