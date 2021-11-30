İstanbul'da simit 3,5 lira oldu

İstanbul'da 100 gramlık simit yüzde 40 zamlandı, fiyatı 2,5 liradan 3,5 liraya yükseldi. İstanbul'da satılan simidin fiyatı 1 lira zamlanarak 3,5 liraya çıktı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, NTV'ye yaptığı açıklamada, zammı doğrularken, artışa ham maddelere yapılan yüzde 300'lük zammı gerekçe gösterdi.

Ham maddeye gelen zamlar devam ederse esnafın dayanamayacağını belirten Özdemir, ''3-5 ay sonra kapatmalar başlayabilir'' dedi.

Öte yandan 30 Kasım itibariyle İstanbul genelinde simit fiyatları 3,5 lira olurken, açma 3,5 lira, poğaça 3 lira oldu. Börek fiyatlarının kilosu en az 60 liradan satılıyor.