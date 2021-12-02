Süreyya Üzmez Ankara’nın Gözde Restoranlarından "Trilye" hakkında merak edilenleri anlattı

Gastronomi dünyasına ömrünü adamış, deniz aşığı Süreyya Üzmez Ankara’nın en gözde işletmesi Trilye hakkında tüm merak edilenleri MAG Business'a anlattı.

Ankara’nın en gözde restoranlarından biri olan Trilye hakkında merak edilenleri anlatan Süreyya Üzmez, gastronomi yolcuğunun hayatının çok önemli parçası olduğunun altını çizdi. “Gastronomi dünyasına bir ömür adamış, küçüklüğünden beri deniz aşığı, emekli subaylıktan elektrik elektronik mühendisliğine, ekonomi maliye eğitimlerinden, ulusal gazete ile televizyonlarda yazarlık ve programlara, Başkent Üniversitesi’nde hocalığa kadar pek çok şapkayı taşıyan ama asli işi iyi bir mutfak ve iyi bir restoran işletmeciliği olan biriyim. Subaylık yıllarında da aynı mesleği icra ettiğim için Silahlı Kuvvetler’den emekli oldum demiyorum, iş değiştirdim diyorum” açıklamasında bulunan Üzmez “Subay olduğum dönemlerde Mutfak Derneği kurdum… Malezya’da restoran deneyimi, Washington D.C’de yemek dersi gibi sayısız yurt içi ve yurt dışı deneyimlerim oldu. Sonunda özgür olmak, kendi işimi kurmak ve daha geniş kitlelere hitap etmek istiyordum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar o yıllarda Genelkurmay Karargahı’nda albay idi. Bir sohbetimizde “Süreyya Binbaşım bu yetenek bende olsa bir gün durmam. Git ülkene sevdiğin ve uzmanın olduğun alanda hizmet et” dedi. O günden beri hem ülkemizde hem de dünyaca tanınan Trilye’nin direksiyonundayım” dedi.

İşine duyduğu heyecanı hiç yitirmediğini söyleyen Süreyya Üzmez, Ankara’nın en gözde işletmesinin sahibi olmak nasıl bir duygu? Bize kariyer serüveninizden bahsedebilir misiniz? Sorusuna şöyle cevap verdi: “Ankara’da ilkleri yaşatıyoruz. Tripadvisor’da belki de dünya rekoru kırıyoruz. Arka arkaya her yıl birinci sırada yer alıyoruz. Ankara’nın en gözde restoranının sahibi olmak bizi daha da mütevazı yapıyor. Yirmi yıllık Trilye (biz devralmadan önce de üç yılı var) yurt dışında da iyi tanınıyor. Kendi markamız ile gurur duyuyoruz ama işe yeni başlamış gibi devam ediyoruz. Heyecanımızda hiçbir eksilme yok, hatta daha da heyecanlıyız.”

Menüsüne getirdiği yeni lezzetlerle de gündemden düşmeyen Trilye’nin yeni bir ürünü hangi aşamalardan geçirerek eklediklerini de anlatan Süreyya Üzmez, müşterilerinin damak tadına hâkim olduklarını söyledi. Üzmez “AR-GE çalışması yapıyoruz. Bu konuda oğlum Koray ve mutfak ekibi de çok yaratıcı. Kabına sığmıyorlar. Kabul gören tatları çok iyi tanıyoruz. Bunları günümüz koşullarına uyarlıyor, yorum yapıyoruz. Yeni bir ürünü altı ay boyunca konuklara tattırıyoruz. Onların damak zevklerine hitap edeceğini önceden öngörmemize rağmen sürekli geri dönüşleri takip ediyoruz. Herkese tek tek soruyor, genel kabul görürse menüye koyuyoruz. Menüye koyduğumuzda da takip ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Süreyya Üzmez’in mesleğine dair keyifli ve ilginç anları anlattığı, Trilye’nin taze ürünlerinin sofralara ulaşma detaylarını, dünyaya açılma planlarını ve yazarlığına dair önemli bilgileri paylaştığı keyifli röportajı MAG Business’da okurları bekliyor.