06 Ara 2021 - 21:53- Gündem G: 06 Ara 2021 - 21:54

Memur-Sen: 3600 ek gösterge için mutabık kaldık

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Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge için mutabık kaldıklarını açıkladı.
Memur-Sen: 3600 ek gösterge için mutabık kaldık mask
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Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge için mutabık kaldıklarını açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu toplayacaklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanlar Kurulu olarak
görüştüklerini sosyal medya hesabından paylaşanan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gündem konularına dikkati çekerek, "Kapsayıcı ek zam için ivedi adım atılması, 3600 ek gösterge/göstergelerin düzenlenmesi komisyonunun başlaması ve sözleşmelilerle ilgili komisyonun çalışmaya başlaması" konularında mutabık kaldıklarını bildirdi.
# 3600 ek gösterge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın

06 Ara 2021 - 21:53 - Gündem

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