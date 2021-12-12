Afişi Yayınlandı! DİLBERAY Filmi 4 Şubat'ta Vizyona Giriyor!

Hayatı boyunca yaşadığı acılar, peşini bırakmayan talihsizliklere güçlü sesi ve içten gülüşüyle karşı duran, asla geriye dönmeyip daima müziğiyle ilerleme savaşı veren usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan “Dilberay” filminin afişi yayınlandı. Büşra Pekin’in sanatçıyı canlandırdığı, Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Şubat tarihinde vizyona giriyor.

Birden fazla filme konu olacak denli sarsıcı yaşam öyküsüyle ilham veren Dilber Ay’ın iniş ve çıkışlarla dolu hayatı, 4 Şubat’ta beyazperdeden sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner tarafından kaleme alınan, “Müslüm” filminin yönetmenlerinden Kethce’nin (Hakan Kırvavaç) kamera arkasında olduğu “DİLBERAY” filminin afişi yayınlandı.

4 Şubat’ta vizyona girecek, bu yılın en fazla merak edilen filmi olan yapıtta, yetenekli oyuncu Büşra Pekin’i 2019 yılında kaybettiğimiz Dilber Ay rolünde izleyeceğiz.

İz Bırakan Acıların Merkezinden Zirveye

Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen filmin dikkat çeken afiş tasarımı Emre Erdem ve 70×100 ekibine ait. 15 alternatif arasından seçilen afişle ilgili olarak Erdem; “Dramatik bir yaşam öyküsüne sahip Dilber Ay’ın afiş tasarımını ele alırken, hayatındaki evreleri, yaşadıklarına etki eden karakterleri ve mekanı bir arada kullanmaya gayret ettik. Zorlu şartlarda ayakta durmaya çalışan bir kadını odak noktasına alan bu filmde, Dilber Ay’ın çevresini saran karakterler onu derin bir acının merkezine taşıyor. Çok zor yaşam koşulları içerisinden sıyrılıp huzurlu bir hayata gitme çabası, hazırladığımız afişin ana temasını oluşturuyor” dedi.

CJ Entertainment aracılığıyla 4 Şubat 2022’de tüm Türkiye’de vizyona girecek “Dilberay” filminde; Büşra Pekin’le birlikte Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.