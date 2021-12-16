Erdoğan açıkladı... 'Asgari' 4.250 TL oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücreti basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4.250 TL oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında son toplantısını tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın nezaretindeki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de kameraların karşısına geçti.

EN ALT RAKAM 4.250 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların özveriyle süreci yakınen takip ettiğini belirterek, asgari ücretin belirlendiğini söyledi. "Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 TL olarak uygulanacaktır" diyen Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha daha yükselmektedir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlara işverenlere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KALKIYOR...

Yeni ekonomi programında istihdamın korunmasını ve geliştirmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve ortaya çıkan belirsizliğe de son vermeye kararlıyız. Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle istikrar konusunda önemli mesafeler kat edeceğiz" dedi.

Asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ile Damga Vergisini kaldıracaklarının müjdesini veren Erdoğan, "Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla tarihi bir artış yaparken, işveren maliyetini 450 TL aşağıya çekmiş oluyoruz. Asgari ücretten alınan vergiyi kaldırarak işverenlerin yanında olduğunu gösterdik. Muhtemel azalışların da önüne geçtiğine inanıyoruz. Daha çok çalışmak ve iş kapısı açmak için hiçbir engel ve mazeret yapmaksızın yolumuza devam ediyoruz. Ne faiz ve kur spekülatörleri ne de bir avuç aç gözlüler belirleyebilir. Bu milletin geleceğini 81 milyon olarak biz belirleyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında hep birlikte fedakarlık yapacağız" diye konuştu.