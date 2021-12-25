25 Ara 2021 - 11:57- Ekonomi G: 25 Ara 2021 - 12:05

Ankara’da A101 Market Şoku Yaşandı! Bir Mahalle Ayağa Kalktı, Büyük Skandal Koptu! Neler Oluyor?

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Ankara’da A101 Market Şoku Yaşandı! Bir Mahalle Ayağa Kalktı, Büyük Skandal Koptu! Neler Oluyor? Milyonlarca vatandaşın alışveriş deyince akıllarına gelen marketlerin başında gelen A101 Market, hem ürünleriyle, hem de indirimleriyle yoğun ilgi görüyordu.
Ankara’da A101 Market Şoku Yaşandı! Bir Mahalle Ayağa Kalktı, Büyük Skandal Koptu! Neler Oluyor? mask
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Ankara’da A101 Market Şoku Yaşandı! Bir Mahalle Ayağa Kalktı, Büyük Skandal Koptu! Neler Oluyor? Milyonlarca vatandaşın alışveriş deyince akıllarına gelen marketlerin başında gelen A101 Market, hem ürünleriyle, hem de indirimleriyle yoğun ilgi görüyordu. Özellikle indirimli günlerinde milyonlarca kişinin ziyaret ederek alışveriş yaptığı A101 Market şoku Ankara’da resmen yaşandı. Bir mahalleyi ayağa kaldıran bu durum, skandalı koparttı. Peki, neler oluyor?

Aktüel ürünleriyle Perşembe günlerine damgasını vuran A101 Marketler zinciri, özellikle gelen zamlara karşın vatandaşın yanında olduğunu indirimleriyle gösteriyordu. Ankara’da da birçok bayisi ve şubesi bulunan A101 marketlerden birinde büyük şok resmen yaşandı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise hem bir mahalleyi ayağa kaldırdı, hem de belediyeyi harekete geçirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı olan Saraycık Mahallesinde binlerce kişinin yaşadığı bilinen bir gerçek. Mahallenin içerisinde çeşitli firmalarına marketleri bulunsa bile A101 market, en çok tercih edilen marketlerden birisi oluyor. Tam da bu noktada yaşanan sorun Ankara’da büyük yankı uyandırdı. Ağızları açık bırakan bu olay sonrasında Saraycık Mahallesi adeta isyan etti. Peki, neler oluyor?

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Saraycık Mahallesi, 2436. Caddesi, 2-25 b-c-d şubelerinde aktif bir şekilde bulunan A101 Market, büyük şoka imzasını attı. A101 Marketinde bulunan birçok sorundan dolayı kapısının mühürlendiği gündeme bomba gibi düştü. Fakat mührün kırılması ve alışverişlerin yapılmasına devam edilmesi mahalleyi ayağa kaldırdı. Savcılığı harekete geçiren bu durum sonrasında neler olacağı merak edilmeye başlandı. A101 Marketten beklenmeyen bu durum hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız!

# toki a101, a101 market, Saraycık Mahallesi, 2436. Caddesi

25 Ara 2021 - 11:57 - Ekonomi

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