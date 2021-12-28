Halil Ergün ve Erkan Petekkaya Yeni Filmi 'Dedemin Gözyaşları'nın ilk fragman yayınlandı!

Geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin ilk teaseri yayınlandı.
Taş Film & Öndeş A.Ş ortaklığıyla büyük bir bütçeyle çekilen “Dedemin Gözyaşları” gerek duygu yüklü senaryosuyla, gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla, 2022’nin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.
Geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin ilk teaseri yayınlandı.
18 Mart 2022’de vizyona girecek olan ve oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan gibi bir birinden başarılı isimlerin yer alıyor. Filmin senarist ve yönetmenliğini ise İhsan Taş üstlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.