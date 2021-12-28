28 Ara 2021 - 13:57- Magazin G: 28 Ara 2021 - 13:58

Halil Ergün ve Erkan Petekkaya Yeni Filmi 'Dedemin Gözyaşları'nın ilk fragman yayınlandı!

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Geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin ilk teaseri yayınlandı.
Halil Ergün ve Erkan Petekkaya Yeni Filmi 'Dedemin Gözyaşları'nın ilk fragman yayınlandı! mask
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Geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin ilk teaseri yayınlandı.

Taş Film & Öndeş A.Ş ortaklığıyla büyük bir bütçeyle çekilen “Dedemin Gözyaşları” gerek duygu yüklü senaryosuyla, gerekse de güçlü oyuncu kadrosuyla, 2022’nin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Geçtiğimiz haftalarda çekimleri tamamlanan “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminin ilk teaseri yayınlandı.

18 Mart 2022’de vizyona girecek olan ve oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan gibi bir birinden başarılı isimlerin yer alıyor. Filmin senarist ve yönetmenliğini ise İhsan Taş üstlendi.

# Halil Ergün, erkan petekkaya, Dedemin Gözyaşları

28 Ara 2021 - 13:57 - Magazin

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