Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin evde kurduğu yılbaşı sofrası zehir olmasın diye ilçeyi abluka altına aldı. Halk sağlığı için gece gündüz çalışan ekipler, ilçe genelinde hizmet veren kasap, kuruyemişçi, alkollü içecek satışı yapılan dükkanlar ve tatlıcıları denetimden geçirdi.

Denetimlerde iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygunluğu, son kullanım tarihini geçip geçmediği ve iş yeri ruhsat vasıflarının yerine getirilip getirilmediği gibi unsurlar dikkatle incelenirken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli ikazlar yapılıp cezai müeyyideler uygulandı.

Özelikle son 2 haftadır vatandaşların yılbaşında huzurlu bir gece geçirmeleri için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, uygulamanın devam edeceğini ifade etti. Rutin denetimlerin dışında yılbaşı için ekstra denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uygun, belgeleri tam olan işletme sahiplerine de teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

Marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Öte yandan;Yenimahalle Zabıtası,döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde de denetim yaptı. Denetimlerde ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı incelendi.

Halk sağlığı asla ucuz olmamalı

Denetimlerin vatandaşların güvenliği için olduğunu hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde gıda terörü yaşanıyor. Halk sağlığı asla bu kadar ucuz olmamalı. Biz cezacı bir belediye değiliz ancak halkın sağlığını hiçe sayan işletmeleri de görmezden gelemeyiz. Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor ancak tüketicilerin de dikkatli olması gerekiyor. Elbette her işletmede her ürünü kontrol etmek mümkün değil. Bu nedenle vatandaşlarımız aldıkları her ürünün ambalajlarını, üretim ve son kullanma tarihlerini kontrol etmeliler. Denetimlerimiz yeni yılda da devam edecek” dedi.