30 Ara 2021 - 10:14- Gündem G: 30 Ara 2021 - 10:15

Mahmut Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantıyla yeniden gündeme gelen 'uzaktan eğitim' tartışmalarına son noktayı koydu.
Mahmut Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması mask
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantıyla yeniden gündeme gelen 'uzaktan eğitim' tartışmalarına son noktayı koydu. Yeni tip Koronavirüs'ün ilk vurduğu yerler arasında olan eğitim kurumlarının akıbeti yeniden merak konusu oldu.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un üzerinde ısrarla durduğu 'uzaktan eğitim' alanında yaşanan ciddi problemler ardından öğrenciler, 6 Eylül 2021 itibariyle yeniden okullara dönmüştü.

Bakanlıkta yaşanan değişim sonrasında 'yüz yüze eğitim' konusuna özellikle vurgu yapılırken, yeni bakan Mahmut Özer de sınıf bazlı kapanmaların olacağı ancak okulun tümden faaliyetini durdurmayacağını dile getirmişti.

Son gelişen 'Omicron' varyantının ardından gözler yeniden okullara çevrildi. Varyantın Türkiye'de de görülmesi üzerine ülke teyakkuz durumuna geçerken, 'okulların kapanma' ihtimali de yeniden belirdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tartışmalara son noktayı koyarken, " Yüz yüze eğitime ara verilmesi gündemimizde değil. Okullar en son kapanacak yerler arasında bulunuyor. Yeni tip Koronavirüs nedeniyle kapatılan sınıf sayısı da yüzde 1'in çok çok altında. Dolayısıyla öğrencilerimiz okullarında öğretmenlerinden yüz yüze eğitim almaya devam edecek" açıklamasında bulundu.

30 Ara 2021 - 10:14 - Gündem

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