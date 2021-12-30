Kamuda istihdam yağmuru

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan habere göre, çeşitli kamu kurumları çok sayıda memur alacak. Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren haber sabah saatlerinde geldi.

Kamuya personel alımı için ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 250 defterdarlık uzman yardımcısı ve 65'i avukat olmak üzere 386 personel alınacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 35 il göç uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çeşitli branşlarda 70 mühendis alacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi için de 58 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Danıştay Başkanlığı da 5 hizmetli kadrosu tayin edecek.