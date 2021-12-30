'Altın' kalpli TOFAŞ

Türk Otomobil Fabrikası (TOFAŞ) yardım arsı devirmesinin sevincini çalışanlarına Cumhuriyet altını vererek kutladı. Türk Otomobil Fabrikası AŞ'den (TOFAŞ) yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının dünya ve Türkiye için zorlayıcı pek çok faktörün gölgesinde geçtiği hatırlatıldı.

Korona virüs salgını, dalgalı global ekonomi ülkemizdeki ekonomik gelişmeler tedarik zincirinde ve çip tedarikinde yaşanan sorunların şüphesiz herkesi etkilediğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Tüm bu zorluklara rağmen her zaman olduğu gibi Tofaşlılık ruhu ile dayanışma içerisinde çalıştığımız bu yılı hep birlikte sağlıklı ve başarılı şekilde tamamlıyoruz. Tofaş'ın üretime başlangıcının 50.yılı olması vesilesiyle bu yıl bizler için ayrı bir anlam da ifade ediyor. Yarım asrı aşkın süredir hep birlikte Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde öncü rol üstlenerek sayısız başarılara imza attık. Elde ettiğimiz başarılar ile gurur duyarken, büyük ve güçlü bir takımın parçası olarak kendimizi geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Hepimiz için böylesine önemli ve anlamlı olan üretime başlangıcımızın 50.yılı dönümü anısına siz değerli çalışma arkadaşlarımıza bir adet Cumhuriyet altını hediye etmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz."