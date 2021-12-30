Hatırlatma aşısını yeni yıla bırakmayın

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, yılbaşı kutlamaları ve Omicron varyantı ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Servet Öztürk, yaklaşık 2 yıldır devam eden COVID-19 pandemisinde dünyada yaklaşık 4,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Aşıların yaygın olarak kullanılmasına bağlı olarak hastaneye, yoğun bakımlara yatış oranları ve hastalığa bağlı ölümlerin azalmakla birlikte farklı varyantların ortaya çıkması pandemi sürecini de oldukça etkilediğini kaydeden Öztürk, "Delta varyantının dünyada baskın varyant olmasının ardından bilindiği üzere Güney Afrika kaynaklı ‘’Omicron’’ varyantı özellikle Avrupa ülkelerinde ve ülkemizle hızla artmaktadır. Omicron varyantında bulaşma hızının diğer varyantlara göre daha fazla olduğu dair tutarlı kanıtlar mevcuttur.

Yılbaşına yaklaştığımız bu günlerde Covid-19 aşılarımızın hatırlatma dozlarını yaptırmamız ve toplu yılbaşı etkinliklerinden kaçınmamız oldukça önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü başkanının dediği gibi ‘iptal edilen bir etkinlik, iptal edilen bir hayattan daha iyidir" dedi’