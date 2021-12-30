Etimesgut belediyesi yılda 2 bin sokak hayvanına hizmet veriyor

1 barınak, 3 klinik, 140 kedievi, onlarca kuşevi 200 noktaya yem ve gıda desteği. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Demirel, "İlçemizdeki sokak hayvanlarının, yiyecek temini, barınması, tedavi ve aşılanmaları noktasında önemli hizmetler gerçekleştiriyoruz.

Şaşmaz Sanayi Bölgesinde 200 hayvan kapasiteli bir barınağımız 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında hizmet veriyor. Barınağımızda hasta, hamile, bakıma muhtaç sokak hayvanlarımıza gerekli bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 3 noktada hayvan kliniğimiz yer alıyor. Kliniklerimizde veteriner hekimlerimiz gözetiminde kedi ve köpeklerin gerekli aşılamalarını ve kısırlaştırma işlemlerini yapıyor, kayıt altına alıyoruz" dedi.

KEDİ VE KUŞ EVLERİ

Sokak hayvanlarının beslenmede sıkıntı yaşamaması için ilçenin belirli noktalarına kedievleri oluşturduklarını kaydeden Demirel, "İlçemizin 140 noktasında kedievi yaptık. Kedievlerimize düzenli olarak mama ve su bırakıyoruz. Kedievimizin kapısı her zaman açıktır. Talep eden site ve bina yönetimlerimize atıl ahşap ürünlerinden yaptığımız kedievleri de veriyoruz. Kedi, köpek ve kanatlı hayvanların mevsim şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için ilçemizin 200 noktasına mama ve yem desteği sağlıyoruz" diye konuştu.