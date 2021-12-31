31 Ara 2021 - 08:42- Ekonomi G: 31 Ara 2021 - 08:48

Karadenizin kıyısındaki 150 yıllık hayal gerçekleşmek için gün sayıyor! “Filyos Vadisi Projesi”...

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2. Abdülhamit döneminden bu yana hayata geçirilmeyi bekleyen “Filyos Vadisi Projesi” 2023 yılında projenin inşasının tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş olacak.
Karadenizin kıyısındaki 150 yıllık hayal gerçekleşmek için gün sayıyor! “Filyos Vadisi Projesi”... mask
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2. Abdülhamit döneminden bu yana hayata geçirilmeyi bekleyen “Filyos Vadisi Projesi” 2023 yılında projenin inşasının tamamlanmasıyla birlikte gerçekleştirilmiş olacak.

İçerisinde 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı, 597 hektar Filyos Endüstri Bölgesi, 1166 hektar Filyos Serbest Bölgesi ve 620 hektar Serbest Bölge Gelişme Alanı'nı barındıran bu yatırım havzası; karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşım ve taşımacılığı ile Türkiye’nin dış ticarete açılan kuzey kapısı olarak Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi olacaktır.

Karadeniz bölgesinde yeni keşfedilen gaz rezervleri neticesinde gaz taşımacılığı için de kullanılacak olan bu projenin gerçekleşmesiyle birlikte; liman çevresinde kentleşme ve çeşitli yaşam alanlarına olanakların artması, 20-30 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam, 70-80 milyon dolar olan lojistik giderlerinin 25-30 milyon dolarlara inmesi sonucunda ciddi bir rekabet avantajı, 50-60 milyar dolar düzeyinde hasılat ile ciddi bir ekonomik kalkınma sağlanacaktır.

Ticaretinin merkezi olacak bu bölge; yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için ulaşım ve lojistik imkanlarının çeşitliliği, entegre demir-çelik tesisleri ve ara mamul üreticilerine yakınlığı, tedarik ve pazarlama alanlarının çeşitliliği, enerji kaynaklarına yakınlık, yetişmiş ve nitelikli işgücü imkanları gibi birçok kaçırılmayacak fırsatları ile dikkat çekiyor.

# “Filyos Vadisi Projesi”

31 Ara 2021 - 08:42 - Ekonomi

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