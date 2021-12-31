Etimesgut'ta 2021 yatırımlarla dolu geçti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel 2021 yılını değerlendirdi: Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel 2021 yılını değerlendirdi. 2021 yılında pandemiyle mücadele çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Demirel, "Bu yıl içinde Türkiye'de ve dünyada benzeri bulunmayan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı hizmete açtık. 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezimizin temelini attı" dedi.

YATIRIMLAR DEVAM ETTİ

Demirel, hizmet ve yatırımların artarak devam eden bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tunahan ve Bağlıca Kapalı Pazarı ve Zabıta Merkezlerimizi hizmete sunduk. Yapracık ve Ballı Kuyumcu Köy Konaklarımızın açılışlarını gerçekleştirdik. 21 Park 250 bin metre kare park ve yeşil alan inşa ettik. Sosyal desteklerimizi artırdık. Giyim, gıda yardımları yaptık. Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz ekmeğimizi 1.25 Türk Lira'ya satmaya devam ettik. Esnafımıza 5 Milyon can suyu desteği sağladık. Çiftçimize tohum ve gübre desteği sağladık. Ampute milli takımızla lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadık. 100 Bininci göz taramamızı yaptık. Çocuk, genç, yaşlı, engelli emekli, öğretmen, asker, polis, muhtar; toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. 2022 yılında daha güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. 2022 yılının ülkemize huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum".