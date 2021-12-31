Ankara Kuzu Effect’e Evidea geliyor… İşte Ankara Evidea Mağazaları

Ankaralılar’a ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunan Kuzu Effect AVM, misafirlerini seçkin markalarla buluşturmaya devam ediyor. Ev yaşam sektörünün lider markalarından Evidea, 2022 yılının ilk mağazasını Ankara Kuzu Effect’te açıyor.

Ankara’daki 2. Mağazasının kapılarını 6 Ocak Perşembe günü açacak olan mağaza; 1.500 m2 büyüklüğündeki mağaza konseptiyle keyifli ve ferah bir alışveriş deneyimi sunacak. Açılışa özel yaptığı kampanya ile de yeni yılı sürprizli karşılatacak olan Evidea; 6-16 Ocak tarihleri arasında her 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 TL indirim kazandıracak. Kampanya elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünlerde geçerli olacak.

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Evidea, her yaşa ve her tarza hitap ediyor. Kuzu Effect AVM birbirinden özel markaları Başkentliler ile buluşturmaya devam ediyor.

Kuzu Effect AVM, Ocak ayı içerisinde birbirinden farklı ve gözde markaları bünyesine katmaya devam edecek.

Kuzu Effect Hakkında

Şehrin gözde lokasyonlarından Oran’da yer alan Kuzu Effect AVM; birbirinden renkli dünya markaları ve farklı konseptlerdeki sosyal alanları ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ODTÜ Ormanı ve Eymir Gölü’nün taptaze havası eşliğinde alışveriş deneyimi sunan Kuzu Effect AVM dünya lezzetlerini suşiden fajitaya, dönerden ev yapımı hamburgere, odun ateşinde pizzadan makarnaya kadar dünya mutfağının vazgeçilmez tatlarını Foodland’de ziyaretçileriyle buluşuyor. Farklı mimarisi, konsept mağazaları ve dünya markaları ile Kuzu Effect AVM; ziyaretçilerine bekledikleri ayrıcalıklı hizmeti sunmaya devam ediyor.