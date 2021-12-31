Ankaralılar Chrıstmas Bazaar’da alışverişin keyfini çıkardı,,,

Ankaralı girişimcileri bir araya getiren yılın en renkli ve özel yılbaşı alışveriş festivali ‘Christmas Bazaar’ dolu dizgin gerçekleşti. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı’nın ev sahipliğindeki Ankara’nın en prestijli avm’lerinden Kuzu Effect AVM’deki etkinlik, çok sayıda markayla ziyaretçileri buluşturdu.

Jade & Brands’in düzenlediği Christmas Bazaar, Ankara’da alışılmışın dışında bir yılbaşı festivaline imza attı. AVM içerisindeki pop-up mağazalarda ürünlerini sergileyen girişimci markalar 2 hafta boyunca ziyaretçileriyle buluştu. Neşe Aykut, Esra Ömeroğlu, Şafak Özbir, Bilge Köksal, Elif Ulusoy, Beste Cercis, Yeliz Özer, Zerrin Güngenci , Müge Çevikoğlu, Ömür Gebeş, Sanem Büyükhanlı, Damla Doğruer, Işıl Oturuşoğlu, Doğuş Çabakçor gibi ünlü isimlerin de katıldığı alışveriş festivali DJ müzikleriyle de eğlence dolu geçti.