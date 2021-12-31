Ankaralılar Chrıstmas Bazaar’da alışverişin keyfini çıkardı,,,

Ankaralı girişimcileri bir araya getiren yılın en renkli ve özel yılbaşı alışveriş festivali ‘Christmas Bazaar’ dolu dizgin gerçekleşti. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı’nın ev sahipliğindeki Ankara’nın en prestijli avm’lerinden Kuzu Effect AVM’deki etkinlik, çok sayıda markayla ziyaretçileri buluşturdu.
Jade & Brands’in düzenlediği Christmas Bazaar, Ankara’da alışılmışın dışında bir yılbaşı festivaline imza attı. AVM içerisindeki pop-up mağazalarda ürünlerini sergileyen girişimci markalar 2 hafta boyunca ziyaretçileriyle buluştu. Neşe Aykut, Esra Ömeroğlu, Şafak Özbir, Bilge Köksal, Elif Ulusoy, Beste Cercis, Yeliz Özer, Zerrin Güngenci , Müge Çevikoğlu, Ömür Gebeş, Sanem Büyükhanlı, Damla Doğruer, Işıl Oturuşoğlu, Doğuş Çabakçor gibi ünlü isimlerin de katıldığı alışveriş festivali DJ müzikleriyle de eğlence dolu geçti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.