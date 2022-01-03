Memur maaşı yüzde 30,5, en düşük emekli maaşı ise 2.500 TL oldu

Memur ve emeklilerin maaş zammında nihai kararı Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında açıkladı. En düşük emekli maaşı 2.500 TL olurken, memur maaş zammı da açıklanan enflasyon oranının üzerindeki ilave artışla yüzde 30,5 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. Bugün açıklanan dış ticaret verilerinden bahseden Erdoğan,

dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimize her geçen gün daha da yaklaştıklarını ifade ederek, önümüzdeki yıl bu zamanlarda ihracatta çok daha büyük müjdeler vermeyi umut ettiklerini kaydetti.

KOSGEB desteklerinin genişletildiğinin müjdesini veren Erdoğan, yeni mezunları istihdam edenlere 100 bin lira destek verileceğini söyledi.

Kur korumalı TL mevduat sisteminin ayrıntılarından da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sisteme 78 milyar liralık geçişin sağlandığını söyledi. Erdoğan, "Kur korumalı TL mevduatına 78 milyar liralık geçiş vatandaşımızın ekonomimize olan güvenine işarettir" dedi.

"Vatandaşımızı fiyat artışına ezdirme sözümüzü yerine getiriyoruz" diyen Erdoğan, enerji fiyatlarında halkı koruduklarını belirterek, doğal gaz ve elektrikte 165 milyar lirayı kamudan karşıladıklarını söyledi. Erdoğan, vatandaşlara yapılan kömür yardımları doğal gaz desteği olarak da verilebilecektir.

Böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz diyen Erdoğan, "Türkiye tarihinde enflasyonları tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Enflasyonun boynunu kırarak tekrar tek haneli rakamlaraa getirmekte kararlıyız. Çalışanları da enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışların yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız" diye konuştu.

Memur zammı yüzde 30,5 oldu.



Memur maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında bir artış yapıldığını ifade eden Erdoğna, Ocak ayındaki yüzde 5'lik dönem zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan, "Emekçilerin maaşlarında ise enflasyon oranı kadar artış yapıyoruz" diyerek memurların maaş artışının yüzde 30,5'e çıkarttıklarını söyledi.

Düşük maaş alan emekliler için yeni bir alt sınır belirlediklerini belirten Erdoğan, hiç bir emeklinin 2 bin 500 liranın altında maaş almayacağını açıkladı.

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