İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK'in yayımladığı Kasım ayına ilişkin işgücü istatistikleri verilerine göre işsizlik oranı yüzde 11,2 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı.
Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 olarak açıklandı. Bu oran bir önceki aya göre değişim göstermedi.
TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.