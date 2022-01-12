Marangozlarda Rıdvan Aktaş yeniden başkan! İşte Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yeni Yönetimi

Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Rıdvan Aktaş yeniden başkanlığa seçildi. Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Keresteciler Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut Başkan Rıdvan Aktaş, başkanlığa yeniden seçildi.

Divan Başkanlığını ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal’ın yaptığı seçimli genel kurulda Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerinin sırasıyla görüşülerek oylanmasına geçildi. 2018-2019-2020-2021 yılları arasındaki faaliyetlerinden dolayı başkan Rıdvan Aktaş ve yönetimi ibra edildi. Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından 2 adayın listesiyle gidilen seçimde kullanılan oyların büyük çoğunluğunu alan mevcut başkan Rıdvan Aktaş, yeniden oda başkanı seçildi.

RIDVAN AKTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Rıdvan Aktaş yaptığı konuşmada yeni dönemde de daha iyi hizmet sunmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirterek şunları kaydetti: “Meslektaşlarımızı ilgilendiren tüm konuların üzerinde sizlere hizmet sunmayı kendimize hep görev bildik. Mesleki problemlerin çözümüne katkı sağlamak, mesleğimizin saygınlığının artırılmasını ve sosyal olarak da var olabilmeyi sağlamak, yeni gelişmelerin ışığında meslektaşlarımızı daha verimli mesleki çalışmalara yönlendirmek, sektörümüzle ilgili konularda düşünce ve öneriler üreterek yol gösterici olmak için bundan sonra da tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi de derinden etkileyen pandeminin de etkisiyle hammadde sıkıntısı, girdi maliyetleri-aşırı fiyat artışları gibi önemli sorunlar yaşadık, halen de yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bundan sonra da sorunlarımızı çözmek için mücadelemizi sürdürecek, yine çözüm odaklı yaklaşımımızla yol haritamızı şekillendireceğiz. Ayrıştırıcı değil, her zaman birleştirici, diyalogtan yana olmaya devam edeceğiz. Genel kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımlarınızdan ve tarafımıza gösterilen teveccühten dolayı şahsım ve yönetimim adına sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

YENİ YÖNETİM OLUŞTU

Ankara Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yeni yönetimi şöyle oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Rıdvan Aktaş (Başkan), Harun Bayar, Metin Aker, Hayrettin Ercan, Gürcan Demirel, İbrahim Demir, Harun Özcan. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Hasan Turhan, Arslan Karataş, Hakan Ertürk.