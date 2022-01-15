Erdoğan, Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı, ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirildiği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.