Erdoğan, Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı, ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirildiği bildirildi.