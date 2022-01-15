15 Oca 2022 - 12:38- Dünya G: 15 Oca 2022 - 12:39

Erdoğan, Johnson ile görüştü

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Johnson ile görüştü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-İngiltere arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı, ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirildiği bildirildi.

 

15 Oca 2022 - 12:38 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TOGG'a uluslararası uğurlama mask
TOGG'a uluslararası uğurlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile iş birliği için görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile iş birliği için görüştü
Mars'ta su rezervi keşfedildi! mask
Mars'ta su rezervi keşfedildi!
WHO açıkladı: Omicron, 77 ülkede tespit edildi mask
WHO açıkladı: Omicron, 77 ülkede tespit edildi
İngiltere'de yeni trend: 'kulağı kesik köpek' mask
İngiltere'de yeni trend: 'kulağı kesik köpek'
Türkiye ile Katar arasında imzalar atıldı mask
Türkiye ile Katar arasında imzalar atıldı
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status