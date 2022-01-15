15 Oca 2022 - 12:39- Magazin G: 15 Oca 2022 - 12:40

Jolly Joker Private’da Linet coşkusu

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Sahnesinde ağırladığı sanatçılarla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, yoğun istek üzerine Linet’i bir hafta aradan sonra tekrar sahnesinde sevenleriyle buluşturdu.
Jolly Joker Private’da Linet coşkusu mask
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Sahnesinde ağırladığı sanatçılarla, eşsiz lezzetleri ve boğaz manzarasıyla yılın popüler mekanları arasına giren Jolly Joker Private, yoğun istek üzerine Linet’i bir hafta aradan sonra tekrar sahnesinde sevenleriyle buluşturdu.

CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan, tüm detayları özenle düşünülen ve tasarlanan Jolly Joker Private arka arkaya iki hafta üst üste sahne alan Linet, günler öncesinden rezervasyonlarını doldurdu.

Söylediği şarkılarla unutulmaz bir geceye imza atan Linet, “ Her okuduğum şarkı bana dokunmuştur. Şarkılarla konuşmayı bir şey anlatmayı seviyorum. Günüme bağlı şarkı sıralamam değişir. Bugün mutluyum, bu nedenle eğlenceli şarkılar arka arkaya. 35 yıldır sahnedeyim, sizin karşınızda şarkı söylemek çok güzel, şükürler olsun.İyi ki müzik var! Hep hayatınızda müzik olsun” diyerek iki saat sahnede kaldı.

Jolly Joker Private sahnesinde Linet’i izlemeye gelenler arasında iş adamı Hasan Dere ile 2017 yılında evlenerek Almanya’ya yerleşen Asena da vardı.

15 Oca 2022 - 12:39 - Magazin

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