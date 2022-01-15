e-Devlet'te 'para' sorgusu

E-devlet son dönemin en çok kullanılan platformu haline geldi. Devlet yüz yüze yapılabilecek bir çok işlemi online e-devlet sitesinden yapılabilmesi için çalışmalarını sürdürerek bir çok sistemi e-devlete taşıdı. Öte yandan e-devlet bir çok işlemi yapmamızı sağladığı gibi bilinmeyen bir özelliğini de ortaya koydu.

Milyonların kullandığı e-devlet uygulamasının çok az bilinen bir yönü daha çıktı. Bir kaç yıl önce hayatımıza giren Bireysel Emeklilik Sistemi olarak bilinen BES, tüm çalışanlar için zorunlu olmuştu.

Zorunlu birikim sunan Bireysel Emeklilik Sistemi, çoğu insanın unuttuğu bir sistem olduğundan orada yıllarca para birikmeye devam etti.

Tüm sigortalı çalışanların zorunlu katıldığı Bireysel Emeklilik Sistemi’nde para olup olmadığına bakılabiliyor. E-Devlet uygulamasının arama kısmına “takasbank” yazıldıktan sonra en üstte açılan sekmeye tıklanıp bakiye sorgulanabiliyor.

Bazı vatandaşların bakiyesinde para birikirken bazı vatandaşlarda ise hiç bir bakiye çıkmadığı ifade edildi. Eğer sistemde biriken para varsa, sistemde yazan sigorta şirketi

aranıp sistemde çıkan birikmiş parayı almak için talepte bulunabilinecek.