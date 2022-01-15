Turkey yok Türkiye var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ülkenin dünya çapında adının 'Türkiye' olarak kullanımını, uluslararası arenalarda daha faal lanse etmek için 'Hello Türkiye' kampanyasının startını verdi.

ANKARA (İGFA) - Güçlü Türkiye markasını zihinlerde daha da kuvvetli biçimde algı oluşturma çalışmaları kapsamında sunulan kampanya tanıtım videosu,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoda, Türkiye'nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi telaffuzlarıyla 'Hello Türkiye' diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler yer aldı. Kampanya ile sosyal medya üzerinden yabancıların Türkiye’nin adının farklı dillerdeki kullanımlarının önüne geçerek, 'Türkiye' ibaresinin kullanımını amaçlanıyor. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı bünyesinde

faaliyet gösteren yurt dışı basın müşavirleri de kampanyanın duyurulması için çeşitli çalışmalar yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından, "Türkiye, her alanda olduğu gibi dilde ve iletişimde de kendi benliğini ve kimliğini güçlendiriyor! “Turkey” değil, “Türkiye”" açıklamasında bulundu.