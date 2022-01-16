Antalya'da puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe beraberlikle yetindi. Atilla Vehbi Konuk Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 72'nci dakikasında Jose Sosa'nın ortasında Serdar Dursun'a çarpan top ağlarla buluştu.
Antalyaspor'un golü ise 81'de Doğukan Sinik'ten geldi. Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal'la da galibiyete ulaşamadı.
Fenerbahçe puanını 33'e, Fraport TAV Antalyaspor ise 23'e yükseltti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.