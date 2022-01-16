16 Oca 2022 - 01:22- Spor G: 16 Oca 2022 - 01:23

Lider Trabzon Yiğido'ya takıldı

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Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı.
Lider Trabzon Yiğido'ya takıldı mask
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Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Bahçeşehir Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gol perdesini 20'nci dakikada Demir Grup Sivasspor'dan,Leke James açtı. Trabzonspor Abdülkadir Ömür'le 24'te eşitliği yakaladı. Bordo Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Sivasspor ise 30 puana yükseldi.

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16 Oca 2022 - 01:22 - Spor

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