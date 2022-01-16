Lider Trabzon Yiğido'ya takıldı

Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.
Bahçeşehir Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gol perdesini 20'nci dakikada Demir Grup Sivasspor'dan,Leke James açtı. Trabzonspor Abdülkadir Ömür'le 24'te eşitliği yakaladı. Bordo Mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte lider Trabzonspor puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Sivasspor ise 30 puana yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.