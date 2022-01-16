Sincan Belediyesinde en düşük maaş 5 bin 132 TL oldu...

Sincan Belediyesi Toplu İş Sözleşmeleri için Hizmet-İş Sendikası ile oturduğu anlaşma masasında çalışanların yüzünü güldürdü. En düşük maaşın 5 bin 132 lira olarak belirlendiği anlaşmada sosyal haklar yeniden düzenlendi, bayram ikramiyesinde de artış yapıldı.

Sincan Belediyesinin kamu şirketi olan Sinkent LTD ŞTİ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sincan Belediye Kültür Evinde düzenlenen imza törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hizmet İş Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mahmut Tosun ile SİNKENT Genel Müdürü Recep Sivri katıldı.

MÜJDEYİ BELEDİYE BAŞKANI MURAT ERCAN VERDİ

Toplantı sonrası çalışanlara müjdeyi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan verdi. Başkan Ercan, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücret 4253 lira olacak. Biz dedik ki bu bir dönüm noktası, biz burda kalmayalım daha fazlasını verelim işçimize. Bir skala çalışması yapıldı. Çok kıymetli bir çalışma, 3-4 yıldır bununla uğraşıyoruz. Daha önce ihale üzerinden yapıldığı için aynı işi yapanların benzer ücreti alması noktasında bayadır uğraşıyoruz. Çok ayrıntılı üzerinde çalıştık artık çok belirgin farklar yok maaşlarda. Sosyal haklarla birlikte en düşük ücret 5132 lira olarak belirlendi. Çocuk parası da bu ücrete dahil değil” diye konuştu.

BAYRAM İKRAMİYESİ SÖZLEŞMEYE DAHİL EDİLDİ

Başkan Ercan toplu iş sözleşmesinde bayram ikramiyesine de yer verdiklerini belirterek, “Sosyal hakları yeniden güncelledik. Bayram ücreti vermiştik, bunu şimdi toplu sözleşmeye yansıtıyoruz. Bunu toplam 1800 liraya çıkardık. 1500 Kurban Bayramı, 300 lira Ramazan şeklinde” ifadelerini kullandı.

Başkan Ercan çocuk parasındaki sınırlamanın da kaldırıldığını, kaç çocuk varsa o kadar çocuk parası verileceğini de duyurdu.

İmzalanan sözleşmenin önemine dikkat çeken Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Vekili Öz ise “Geçtiğimiz yıl emekçiler açısından zorlu bir yıl oldu. Bir yandan iki yıldır devam eden küresel pandemi bir yandan pandeminin getirdiği küresel ekonomik dar boğaz emekçileri zorladı. Ancak yaptığımız sözleşmelerle üyelerimizin haklarını en iyi şekilde koruduk, korumaya devam ediyoruz” dedi.