Bakan Özer'den tüm öğretmenlere başarı belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren şu ana kadar okulları kesintisiz haftada beş gün yüz yüze açık tutmak için yoğun çaba sarf etti. Bir hafta sonra başlayacak yarıyıl tatili öncesi Mahmut Özer'den jest geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, büyük fedakârlık gösteren tüm öğretmenlere ve idari kadroya başarı belgesi gönderdi.

Yaklaşık 1,5 yıllık uzaktan eğitimden sonra tüm sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçebilmek, gerçekten kararlı adımlar ve kurallara titizlikle riayet edilmesinin gerektiğini kaydeden Bakan Özer, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerini; öğrencilerimiz, okullarını ve arkadaşlarını özlediler. Büyük bir kavuşma gerçekleşti. Geliştirdiğimiz sistem ile süreci tüm paydaşlarımızla başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük kahramanları, öğretmenlerimiz oldu. Maskelerle ders anlattılar. Ayrıca öğretmenlerimizin aşılanma oranları, ülkemizdeki ortalama oranların çok üzerinde seyrettiği gibi kıta Avrupa'sındaki çoğu ülke öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da üzerine çıktı. Bu süreçte öğretmenlerimiz, okullarda kuralların uygulanmasında da çok titiz davrandılar. Ayrıca idari personelimiz de sürece çok önemli katkıda bulundu. Hep birlikte topluma salgın ortamında en güvenli ortamın okullar olduğunu, okulların en son kapanacak yerler olduğunu göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bakanlık olarak tüm öğretmenlerimiz ve idari personelimize okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesindeki kararlı duruşları, sorumlulukları paylaşmaları ve emekleri nedeniyle teşekkür etmek için başarı belgesi düzenleyerek ilettik. Tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.