Güncel balık fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? İşte O Fiyatlar... Hamsi 60 Tl, İstavrit 40 Tl, Çinekop 80 TL, Çipura 80 TL...

Hava koşullarının sert ilerlemesiyle beraber balıkçılık sektöründe fiyat artışları yaşandı. uzun yıllar esnaflık yapan balıkçı Hasan Doğan balık fiyatlarındaki son durumu şu sözleriyle ifade etti: “ Şu anda aslında çok pahalı değil.

GÜNCEL BALIK FİYATLARI (KG) şöyle:

Hamsi: 60 TL

İstavrit: 40 TL

Çinekop: 80 TL

Çipura: 80 TL

Deniz Levreği: 85 TL

karadeniz Kalkan: 360 TL

Sarıkanat: 120 TL

Norveç Somon fileto 240 TL

Norveç dilim Somon : 150 TL

Dil Balığı: 160 TL

Uskumru: 40 TL

Bu aralar istavritler lezzetli, kolyoz, çinekop, sardalya, hamsi satışlarımız var. Somon fiyatları biraz yüksek. Hamsi havaların lodoslu olması sebebiyle az çıkıyor bu nedenle fiyatları pahalı oluyor. Keşke olsa da bol bol yense.”

BALIKTA TALEP HAMSİ VE İSTAVRİTTEN YANA



Balıkçı Doğan, som günlerde tezgahlarında en çok sattığı balıkları şu sözleriyle ifade etti: “Bu sene hamsiden sonra en çok sattığımız balık Karadeniz İstavrit’i. İstavritler çok lezzetli. Hamsi, sardalya, istavrit çok satılıyor. Somonu halde 130 TL’ye alıyorum, 150 TL’ye satıyorum. Biz kât beklemiyoruz amacımız tezgahlarımız süslensin. Parayı istavritten kazanıyoruz. Pazar fiyatı gibi 5 TL kârdan satış yapıyoruz. Çinekopu 70 TL’den satıyoruz.”

BALIK FİYATLARI ARTACAK MI?



Sert geçen hava koşullarının etkisiyle balık fiyatları yüksekten seyir etmekte. Pek çok vatandaşın merak konusundan biri de balık fiyatları daha da artış gösterecek mi yönünde. Havaların lodoslu olmasıyla hamsinin az çıktığını ve pahalı olduğunu belirten Doğan, hava koşulları düzelirse fiyatların düşeceğini, hamsinin 40-50 TL civarlarında satılabileceğini ifade etti.

Fiyatların yüksekliğinden dolayı vatandaşın alın gücünün yetersiz olduğunu belirten Doğan, “ Fiyatlar inşallah yüksekten seyretmez, vatandaş bol bol gelse de bizler de bol bol satsak herkes bol yese.

Balık az çıktığında çok gelen talebi karşılamıyor fiyatlar da yüksek oluyor. Hamsi, İstavrit gibi balıklar açık artırma ile satılıyor. Bizler d tezgahlarımıza koymak zorundayız. Şoklu, buzlu, bayat balık satmamaya çalışıyorum. Daima tazeliğe ve kaliteye önem veriyorum.” diyerek balık fiyatlarının düşmesini ve tüm vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabilmesini diledi.

Bursa’da balık satışı yapan dükkan sahiplerinden edinilen bilgilere göre ortalama fiyat listesi oluşturuldu. Satıcıdan satıcıya değişen fiyatların aynı rakamlarda seyir etmekte. Bazı dükkanlar KG bazında satış yaparken bazı dükkanlar dar gelirli vatandaşlar da satın alabilsin diye gram bazında satış yapmakta.