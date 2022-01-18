18 Oca 2022 - 11:04- Gündem G: 18 Oca 2022 - 11:05

Sibirya soğukları geliyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, Salı gününden itibaren sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.
Sibirya soğukları geliyor mask
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM verilerine göre, Salı gününden itibaren sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.

İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da Salı (yarın) sabah saatlerinden (08:00) itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

BUZLANMALAR BEUS’TAN TAKİP EDİLECEK

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor.
AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği beklentisi paylaştı.

Soğuk hava nedeniyle yaşanacak buzlanma gibi olaylara karşı İBB, 60 farklı noktaya kurulan Buzlanma Erken Uyarı Sistemi(BEUS) mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahaleyi yapacak

18 Oca 2022 - 11:04 - Gündem

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