Bakan Koca'dan 'aşı' Çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanların nüfusa olan oranını duyurup çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alternatifli aşı programlarının uygulandığı Türkiye'de henüz aşısını yaptırmayanlara çağrı yaptı.

Bakan Koca şu açıklamayı paylaştı: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."