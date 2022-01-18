Bakan Koca'dan 'aşı' Çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanların nüfusa olan oranını duyurup çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alternatifli aşı programlarının uygulandığı Türkiye'de henüz aşısını yaptırmayanlara çağrı yaptı.
Bakan Koca şu açıklamayı paylaştı: "Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.