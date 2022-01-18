Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Necati Koyuncu güven tazeledi! İşte Yeni Yönetim...

Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda güven tazeleyen mevcut Başkan Necati Koyuncu, "Yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, tüm zorlukları aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları Esnaf Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle gidilen seçimde genel kurula katılan elektronikçi esnaf ve sanatkarların tercihi sonucunda mevcut Başkan Necati Koyuncu başkanlığa yeniden seçilerek, güven tazeledi.

Oda üyesi elektronikçi esnaf ve sanatkarların yoğun ilgi gösterdiği seçimli genel kurula; ANKESOB Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş, Ankara Klimacılar Buzdolapçılar ve Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Yıldız, Ankara Camcılar Esnaf Odası Başkanı Ayhan Keser ile Ankara Kunduracılar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Özdemir de katıldı.

Divan Başkanlığını ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın yaptığı genel kurulda; Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2018-2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, bilanço, gelir gider hesapları okunduktan sonra oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurullarının da oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda, yeni dönem çalışma programı da okunduktan sonra kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları Esnaf Odası Başkanı ve tek başkan adayı Necati Koyuncu Oda olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Necati Koyuncu, kullanılan oyların tamamını alarak, başkanlığa yeniden seçildi.

KOYUNCU'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Koyuncu, Oda başkanlığına yeniden seçilmesi nedeniyle yaptığı teşekkür konuşmasında; "Öncelikle siz değerli meslektaşlarıma; genel kurulumuza katılımlarınızdan ve şahsıma, yönetim ekibime gösterilen teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Zorlu bir pandemi süreci ve beraberinde ekonomik anlamda zor bir süreci hep birlikte yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. İnşallah tüm bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek aşacağız. Yönetici arkadaşlarımla birlikte, ülkemiz ekonomisine katma değer üreten esnaf ve sanatkarlar olarak hepimizi ilgilendiren sorunlarımızın çözümü, talep ve beklentilerimizin karşılanması için çalışmaya devam edeceğiz. Genel kurulumuzun ve seçim sonucunun esnaf ve sanatkarlarımıza, odamıza, sektörümüze, kentimize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Ankara Elektronik Malzeme Satıcıları Esnaf Odası yeni yönetimi şöyle oluştu: Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Necati Koyunca (Başkan), Alaattin Demirer, Kemal Avaroğlu, Recep Yorulmaz, Bünyamin Özçim, Hüseyin Demiryürek, Ümit Ekiz, Selim Alkaş, Murat İncesu, Yusuf Emre Akgül, Metin Çelik. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Bekir Hayri Adıbelli, Nurkan Aşıcı, Osman Deste.