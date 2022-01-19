19 Oca 2022 - 10:44- Belediyeler G: 19 Oca 2022 - 10:45

Çankayalı Kadınlar ayakkabı üretiyor

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Kadınlar, Bademlidere Çankaya Evi’nde açılan Dericilik Kursunda ayakkabı, çanta ve cüzdan yapımını öğreniyor.

Çankayalı Kadınlar ayakkabı üretiyor mask
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Kadınlar, Bademlidere Çankaya Evi’nde açılan Dericilik Kursunda ayakkabı, çanta ve cüzdan yapımını öğreniyor. Çankaya Belediyesi Bademlidere Çankaya Evi’nde Dericilik Kursu ilk meyvelerini verdi. Ürettikleri rengarenk el yapımı ayakkabı, cüzdan ve çantalar, kadınların gelecek planlarını da değiştirdi. 

Çankaya Belediyesinin semtlerde yer alan Çankaya Evleri talepler doğrultusunda kurslar düzenlemeye devam ediyor. Bademlidere Çankaya Evi’nde düzenlenen Dericilik Kursuna katılan kadınlar, meslek öğrenmenin ötesinde unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı da canlandırıyorlar. 

Resim, heykel, fotoğraf gibi güzel sanatlardan İngilizce, Almanca, İspanyolca gibi yabancı dil programlarına, amigurumi, örgü, giyim, takı tasarım, mozaik gibi el sanatlarından gitar, bağlama, ud gibi pek çok alanda kurslar düzenleyerek hobi ve meslek edindirme kursları düzenlenen Çankaya Evleri bu kez unutulmaya yüz tutan bir mesleği canlandırma çalışmasına girişti. Gelen talepler doğrultusunda başlayan Dericilik dersleri, katılımcı kadınların gelecek planlarını da değiştirdi. Meslek edindirme programına Dericilik derslerini ekleyen Bademlidere Çankaya Evi, ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağlamanın ötesinde aktif bir üretici olmalarını da sağladı. 

İlk derslerden itibaren işe dört elle sarılan kadınlar, ilk etapta aile fertleri için ayakkabı, çanta, cüzdan üreterek başladıkları meslek edinme sürecinde yakın zamanda satış planları da yapmaya başladılar.   

19 Oca 2022 - 10:44 - Belediyeler

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Çankayalı Kadınlar ayakkabı üretiyor mask
Çankayalı Kadınlar ayakkabı üretiyor
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