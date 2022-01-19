19 Oca 2022 - 10:47- Belediyeler G: 19 Oca 2022 - 10:48

Ankara'da Yeni ilçe Otogarında yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçelere ulaşım sağlayan otobüsleri tek bir merkezde toplamak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla “Yöresel Turizm İlçe Otogarı”nın inşaat çalışmalarını hızlandırdı.
Ankara'da Yeni ilçe Otogarında yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe otobüslerini bir merkezde toplamak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla “Yöresel Turizm İlçe Otogarı”nın yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde inşa edilen ilçe otogarının 2022 yılı içerisinde tamamlanmasıyla kent merkezindeki trafik yoğunluğunun da azaltılması amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçelere ulaşım sağlayan otobüsleri tek bir merkezde toplamak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla “Yöresel Turizm İlçe Otogarı”nın inşaat çalışmalarını hızlandırdı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından Eylül 2021 tarihinde ihalesi yapılan ve Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde inşa edilmeye başlanan ilçe otogarının 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

MODERN VE KONFORLU ULAŞIM DÖNEMİ

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni ilçe otogarı yapımı için düğmeye bastı. Çevre ilçelerdehizmet veren otobüslerin şehrin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak trafik yoğunluğuna neden olması üzerine proje hazırlayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, modern tasarımıyla yeni ilçe otogarını Başkentlilerin hizmetine sunacak.

Hem ulaşım esnafı hem de ilçelere seyahat edecek vatandaşların tek merkezden daha rahat yolculuk yapabilmesini sağlayacak 80 araç kapasiteli yeni ilçe otogarı, toplam 11 bin 36 metrekarelik alan üzerinde otobüs şoförleri için dinlenme odalarından bebek bakım odalarına, kafeteryadan mutfağa kadar birçok konfora da sahip olacak. 

# ankara ilçe otogarı nerede, ankara yeni otogar

19 Oca 2022 - 10:47 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankayalı Kadınlar ayakkabı üretiyor mask
Çankayalı Kadınlar ayakkabı üretiyor
Kahramankazan Halkına Müjde! İlçeye 5 yeni okul inşa edilecek... mask
Kahramankazan Halkına Müjde! İlçeye 5 yeni okul inşa edilecek...
Çankaya'da yarıyıl tatilinde oyun festivali var mask
Çankaya'da yarıyıl tatilinde oyun festivali var
Mamakta Hemşehri Geceleri Başlıyor mask
Mamakta Hemşehri Geceleri Başlıyor
Sincan Belediyesinden Okçuluk sporuna gönül verenlere destek mask
Sincan Belediyesinden Okçuluk sporuna gönül verenlere destek
Mamak Kızılca Mahalle Konağı Açıldı mask
Mamak Kızılca Mahalle Konağı Açıldı
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status