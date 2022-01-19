Covid aşısı kadınların regl dönemini etkileyebilir

Dünya genelinde yapılan bazı araştırmalara göre Covid aşısı veya Covid rahatsızlığı sonrası kadınlarda adet düzensizliği görülebildiği iddia ediliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, covid ve covid aşısıyla regl düzensizliği arasında tıbbi bir bağlantı olmadığını belirterek bu konuda yeterli bilimsel kanıtın bulunmadığını söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, “dünya genelinde birçok araştırma yapıldı. Covid ve adet düzensizliği arasındaki bağlantı incelendi. Fransa’da Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansı gelen şikayetler üzerine konuyu araştırma kararı aldı. İngiltere’de British Medical Journal tıp dergisinde konunun incelendiği ancak somut verilerle net bir bilginin paylaşılmadığı durumlar oldu. Ancak her iki durumu birbirine bağlayacak somut bilimsel kanıt elimizde bulunmuyor. Bu konuda kadınların yapması gereken bu iddialara kulaklarını tıkamak varsa böyle rahatsızlıkları kadın doktorlarına muayene olmaktır” dedi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Op. Dr. Salim Korucu, “Adet düzensizliğinde öncelikle hormon testleri yapılmalı, organik bir sebep düşünülüyorsa rahim ağzından smear +HPV testleri yapılmalı, 35 yaş üstü kadınlarda da rahimden parça alma işlemi düşünülmeli, kişide hem adet düzensizliği hem de kötü koku ve akıntı şikâyeti varsa, enfeksiyon kaynaklı kanama nedenleri araştırılır, Bazen tiroid hastalıkları düzensiz adet sebebi olabilir, Ultrason ve Histeroskopi gibi yöntemler ile myom, polip, tümör gibi diğer kanama nedenleri araştırılır. Adetin 2-3 ya da 4. günlerin de hormon testleri yapılarak yumurtalıkların rezervi ölçülür. Düşük yumurtalık rezervi, yaklaşmakta olan menopoz ya da erken menopoz habercisi olabilir.

Pıhtılaşma testleri(APTT, PT, INR) ile kişinin pıhtılaşma sisteminde problem olup olmadığını anlamak için mutlaka yapılmalıdır” uyarısında bulundu.