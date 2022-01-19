19 Oca 2022 - 11:35- Dizi Fragmanları G: 19 Oca 2022 - 11:36

Mahkum 6. Bölüm Görselleri Yayınlandı! Mahkum 6. Bölüm Ne Zaman, saat Kaçta?

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20 Ocak Perşembesaat 20.00’de yayınlanacak “Mahkum” dizisinin 6. bölüm basın özeti ve görselleri haber detayında...
Mahkum 6. Bölüm Görselleri Yayınlandı! Mahkum 6. Bölüm Ne Zaman, saat Kaçta? mask
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Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge’nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat’ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat’ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.

Nazlı’nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı’ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali’den geçer. Fırat’a en büyük yardım yine Cemre’den gelecektir.

İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?

MAHKUM 6. BÖLÜMÜYLE 20 OCAK PERŞEMBE SAAT 20.00’DE FOX’TA!
# mahkum dizisi, mahkum dizisi 6 bölüm

19 Oca 2022 - 11:35 - Dizi Fragmanları

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