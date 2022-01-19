Mahkum 6. Bölüm Görselleri Yayınlandı! Mahkum 6. Bölüm Ne Zaman, saat Kaçta?

Kaza yapan Büge, olayın şokundayken yardımına Barış yetişir. Sevdiği kadının hapse girmesine gönlü el vermez. Büge’nin suçunu üstlenir. Fakat bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Bağlantılarını kullanıp Fırat’ın koğuşuna yerleşmeye karar verir. Dört duvar arasında kalıp, Fırat’ın neler hatırlayıp hatırlamadığını öğrenmenin peşine düşecektir.
Nazlı’nın yaşadığını öğrenip yeniden umutlanan Fırat; cinayet gecesi ile ilgili kilit bir an daha hatırlar. Bir yandan hafızasının sınırlarını zorlayıp, bir yandan kızına ulaşmalıdır. Nazlı’ya giden yol, gizemi çözülemeyen Ali’den geçer. Fırat’a en büyük yardım yine Cemre’den gelecektir.
İki düşman, ilk defa aynı çatının altındadır. Acaba Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.