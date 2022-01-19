Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya güven tazeledi! İşte Yeni Yönetim...

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkanlık görevine seçilen İrfan Çinkaya, yaptığı konuşmada; "Ülke ekonomisine ve çevreye büyük miktarda kazanımlar sağlayan geri dönüşümcüler olarak sorunlarımızın çözümü, taleplerimizin karşılanması noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan İrfan Çinkaya, yeniden başkanlık görevine seçildi.

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimli genel kurulda ilk olarak açılış ve divan teşekkülü gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in yaptığı genel kurulda; Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2018-2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, bilanço, gelir gider hesapları okunduktan sonra oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurullarının da oybirliğiyle ibra edildiği genel kurulda, yeni dönem çalışma programı da okunduktan sonra kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından 2 listeyle yapılan seçime geçildi. Mevcut Başkan İrfan Çinkaya, kullanılan geçerli oyların büyük çoğunluğunu alarak, yeniden başkanlık görevine seçildi.

Genel kurulda yapılan seçimin ardından yeniden başkanlık görevini üstlenen İrfan Çinkaya yaptığı teşekkür konuşmasında, "Öncelikle, genel kurulumuza katılarak desteklerini esirgemeyen ve bizi tekrar bu göreve layık gören tüm esnafımıza şahsım, yönetim ve denetim kurulum adına teşekkür ederim. Geri kazanımının sağlandığı her atık ülkemiz için bir katma değerdir. Ülke ekonomisine ve çevreye büyük miktarda kazanımlar sağlayan geri dönüşümcüler olarak bizler birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek tüm zorlukları aşarız. Oda yönetimi olarak yeni dönemde de sorunlarımızın çözümü, taleplerimizin karşılanması noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Genel kurulumuz hepimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İRFAN ÇİNKAYA BAŞKANLIĞINDAKİ YÖNETİM

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan seçimde yeniden başkanlık görevini üstlenen İrfan Çinkaya başkanlığındaki yönetim belli oldu. Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: İrfan Çinkaya (Başkan), Serdar Güneş, Suat Şahin, Hamza Çinkaya, Cengiz Okur, Mehmet Şahin, Yasin Çelik. Denetim Kurulu Asıl Üyeler: Mustafa Yiğit, Ali İhsan Aktürk, Barış Çinkaya.