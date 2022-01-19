Kar Yağışıyla Birlikte Ayak Burkulmaları ve Zedelenmelere Dikkat

Ani hareketler sonucu gerçekleşen ayak burkulması, kış günlerinde en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biridir. Ayağın burkulması durumu kimi zaman kısa süreli ağrı gibi etkiler ile hafif şekilde atlatılabilirken, bazen de eklem zedelenmesi ve kemik kırılmasına varan sonuçlara kadar ilerlemektedir diyen Medicana Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. İhsan Ramadan, ayak bileği ekleminde burkulma yaşayan kişilerin mutlaka uzman bir hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini de ekledi.

Eklem bölgesinde yer alan elastik yapıdaki lifler, ayak burkulması sırasında olması gerekenden daha fazla bir esneme hareketine maruz kalır. Dolayısıyla ayağın ani dönmesi sonucu gerilen lifler ayak sağlığı açısından önemli bir risk oluşturur.

Buz Tedavisi İyi Gelir

Ayak bileğinde yaşanan burkulma, elle ve göz ile yapılan tespit sayesinde kolayca anlaşılabilir. Burkulma esnasında ayak bileğinde esneme sesi duyulur ve üstüne basamayacak kadar acı hissedilir. Burkulma sonrasında ise şiddetli ağrı nedeniyle ayakta dururken ya da yürürken güçlük yaşanması, ayak burkulmasının en net belirtisi olarak görülmektedir. Buz tedavisinden sonra bölgesel olarak şişlik, morarma ve yeşerme gibi renk değişimi de ayak bileğinin burkulduğunu gösterir.

Ayak bileği burkulması, pek çok durumda müdahaleye gerek kalmaksızın iyileşmektedir. Ancak burkulmanın yarattığı ağrıyı gidermek ve eklem bölgesini rahatlatmak için evde yapılabilen basit ön tedaviler uygulanabilir.

Buz Kompresi: Ayak burkulmasından hemen sonra bir buz torbası ile kompres yapılması, ayakta oluşan ağrının giderilmesi yönünde en güçlü tedavi yöntemidir. İlk uygulama sırasında en az yarım saat olmak koşuluyla ağrı geçene kadar belirli aralıklarla buz uygulaması yapılmalıdır.İstirahat: Burkulan ayağın üzerine kesinlikle basılmamalı, rahat bir yerde sırt üstü pozisyonda istirahat edilmelidir. Ayrıca kan dolaşımının dengelenmesi ve şişliğin azaltılması için bir yastık yardımıyla ayak kısmı kalp hizasının üstüne çekilmelidir.İlaç: Doktor tavsiyesi ile alınan ağrı kesici ilaçlar, ayak burkulmasından doğan ağrının azaltılması için etkili bir yöntemdir.

Ayak bileği burkulması, doğru tedavi yöntemleri uygulandığında hızla iyileşen bir rahatsızlıktır. Ağrı tamamen geçene kadar uygulanması gereken buz tedavisinin yanı sıra istirahat edilerek birkaç gün içerisinde iyileşme gözlemlenmektedir.

Çoğu ayak bileği burkulması evde tedavi ile giderilmektedir. Ancak ayakta oluşan ağrılar daha sık ve şiddetli şekilde devam ettiği takdirde bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir.

Tekrarlamaması için Egzersiz Yapın

Ayak burkulması tedavisi sonrasındaki süreçte rahatsızlığın nüksetmesinin önüne geçilmesi ve sürekli ayak burkulması yaşamamak için egzersiz yapılmasını öneren Op.Dr. Ramadan, egzersizlerin yöntemi ve sıklığı; ayak çevresindeki kasların durumu, burkulmadan sonra kan dolaşımının düzenli olup olmaması ve aktivite düzeninin dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini ve bunu belirlemek için de ortopedi servisinden destek alınması gerektiğine dikkat çekti.

Hareketsiz ayak kaslarını güçlendirmek üzere bir takım pratik egzersizleri ev ortamında da gerçekleştirebilirsiniz. Dengeyi sağlamaya yönelik çömelme, tek ayak üstünde durma, step tahtasında hafif tempo hareketleri gibi basit egzersizler, burkulmadan sonra günlük hayata dönüş sürecinde avantaj sağlayabilir.