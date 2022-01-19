Ebru Gündeş'ten Cenk Eren'e hayırlı olsun mesajı!

Ünlü ses sanatçısı Ebru Gündeş, Cenk Eren'in yeni şarkısı 'Kadife Örtü'yü sosyal medya hesabından paylaşarak hayırlı olsun dedi.

Tanju Okan, Ferdi Özbeğen, Selda Bağcan, Barış Manço şarkılarını seslendirdiği “Repertuvar” proje albümlerindeki güçlü yorumculuğuyla müzik severlerden büyük beğeni toplayan Cenk Eren geçtiğimiz hafta çıkardığı sözlerini yazdığı bestesi ve düzenlemesi Okay Barış’a ait olan yeni şarkısı “Kadife Örtü”ye gelen güzel yorumlardan oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.

Cenk Eren’e sanat dünyasından birçok ünlü isim övgüler yağdırırken ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’te sosyal medya hesabından “Kadife Örtü’nün klibini paylaşarak “Gerçekten şarkın da, yorumun da kadife gibi Hayırlı olsun arkadaşım"

notunu paylaşarak destek verdi